15:10, 8 февраля 2026

Лепс впервые прокомментировал расставание с невестой на видео

Любовь Ширижик
Певец Григорий Лепс впервые дал комментарий после расставания с невестой Авророй Кибой. Он заявил изданию NEWS.ru, что не собирается никого поздравлять с праздником 8 марта.

На кадрах он заявил, что его мало интересует женский праздник, придуманный Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Насчет девушек артист сказал: «Да пошли они *****», однако он уверен, что «наше время еще придет».

Пара рассталась еще до Нового года и долгое время держала это в секрете. На одной из вечеринок, прошедших в декабре, Киба флиртовала с 30-летним Владиславом Дубровским, ресторатором и основателем сети Royal Arbat. Впрочем, никаких романтических отношений между ними не сложилось.

Ранее невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Она уточнила, что расставание произошло на ноте благодарности и уважения.

