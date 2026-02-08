Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

Лыжник Коростелев заявил, что не видел норвежца Амундсена в момент столкновения

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем Харальдом Амундсеном во время скиатлона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что не видел соперника в момент столкновения. «Хочу извиниться, если в этом была моя вина, но надеюсь, что нет», — подчеркнул он.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 46 минут 14,6 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (46.11.00). На втором месте расположился француз Матис Делож. Третьим стал еще один норвежец, Мартин Левстрем Нюэнгет.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).