Наука и техника
20:47, 8 февраля 2026Наука и техника

Маск анонсировал крупносерийное производство электромобилей-грузовиков

Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexandria Sage / Reuters

Американский предпринимать и глава Tesla Илон Маск анонсировал крупносерийное производство электромобилей-грузовиков Semi в 2026 году. Его заявление цитирует РИА Новости.

«Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что электрогрузовик на одном заряде может проехать до 800 километров. Какие-либо другие подробности бизнесмен в посте не привел.

Ранее основатель SpaceX заявил, что только повсеместное внедрение искусственного интеллекта и робототехники способно остановить приближающее банкротство Соединенных Штатов, вызванное государственным долгом.

