На Украине снова произошло землетрясение

Под Полтавой произошло землетрясение

На Украине произошло землетрясение магнитудой три балла. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН — новости Украины».

Толчки зафиксировали возле города Полтава. Отмечается, что это уже второе землетрясение за последние три дня.

Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера фиксировалось в Тернопольской области Украины 12 декабря. Очаг толчков залегал на глубине трех километров. Похожий случай произошел 8 декабря в Закарпатской области — тогда его магнитуда равнялась 1,8 балла, а очаг толчков залегал на глубине восьми километров.