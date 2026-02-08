Реклама

19:57, 8 февраля 2026Бывший СССР

На Украине снова произошло землетрясение

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Полтава

Полтава. Фото: STUDIO MELANGE / Shutterstock / Fotodom

На Украине произошло землетрясение магнитудой три балла. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН — новости Украины».

Толчки зафиксировали возле города Полтава. Отмечается, что это уже второе землетрясение за последние три дня.

Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера фиксировалось в Тернопольской области Украины 12 декабря. Очаг толчков залегал на глубине трех километров. Похожий случай произошел 8 декабря в Закарпатской области — тогда его магнитуда равнялась 1,8 балла, а очаг толчков залегал на глубине восьми километров.

