Названы самые необычные находки в канализации в 2025 году

«Росводоканал» нашел в канализации в 2025 году топоры, лопату и сковороду

Коммунальщикам не раз приходилось ломать голову, как в подземных системах оказывался тот или иной предмет, рассказали в пресс-службе ГК «Росводоканал». В беседе с «Лентой.ру» сотрудники компании назвали самые необычные находки в канализации в 2025 году.

Одним из лидеров импровизированного рейтинга коммунальщики сочли Архангельск. Здесь на разных участках трубопровода рабочие наткнулись на топор, точильный камень, игрушечный асфальтоукладчик и колесо от детской коляски. Среди других находок — набор ложек, скакалка, бильярдный шар и обувь.

«Скорее всего, кто-то решил использовать канализационный люк как мусорный бак, а детские вещи были просто потеряны своими маленькими владельцами», — предположили в пресс-службе.

Игрушечный асфальтоукладчик фото предоставлено пресс-службой "Росводоканала"

По данным специалистов, в Краснодаре самой необычной находкой стала гидромассажная ванночка для ног, а в Орске — штыковая лопата. На Сахалине же коммунальщики натолкнулись на сковородку и чью-то рабочую форму.

«В Тюмени ассортимент "подземных" находок тоже поражает воображение. Там в ход пошла "тяжелая артиллерия": специалисты достали санки, еще один топор, коленвал, насос от мотопомпы и даже кузов от автомобиля», — сообщили в «Росводоканале».

Полотно лопаты фото предоставлено пресс-службой "Росводоканала"

Как и в прошлом году, коммунальщики во всех городах извлекли из канализационных систем огромное количество влажных салфеток, ватных дисков и палочек, указали в компании. Несмотря на то, что такие находки кажутся довольно безобидными, они доставляют массу проблем, уточнили эксперты. Дело в том, что средства гигиены сбиваются в огромные комки, собирают на себя грязь и жир, образуют непробиваемые пробки в трубах и становятся частой причиной засоров.

В пресс-службе Росводоканала напомнили о правилах пользования канализацией и призвали граждан не смывать в унитаз предметы личной гигиены, еду, жир, кошачий наполнитель, так как чаще всего именно бытовой мусор становится причиной некорректной работы коммунальных систем.

Ранее под Лондоном снова нашли чудовищного размера сгусток застывшего жира и отбросов, перекрывающий канализацию. Он вырос в том же районе, где 2017 году обнаружили другой 140-метровый «жирберг» (fatberg), застрявший в коллекторе викторианских времен. В тот раз борьба с массой из слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов заняла девять недель и транслировалась по телевидению.