13:54, 8 февраля 2026Спорт

Назван главный фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сборную США назвали фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85. Команда Канады следует за американцами с почти равными шансами — коэффициент на их победу составляет 1.95. Третье место в топе занимает Чехия (18,00), а Финляндия, действующий чемпион, оценивается в 22,00.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. На льду встретятся сборные Словакии и Финляндии.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила действие ограничений, действующих в отношении россиян и белорусов, до 2027 года.

