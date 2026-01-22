Глава IIHF высказался о продлении отстранения российских хоккеистов

Глава IIHF Тардиф: Сборная России вернется, когда конфликт будет завершен

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о продлении отстранения российских хоккеистов. Его слова приводит The Athletic.

«Сборная России вернется, когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены. Когда придет время, мы вернем россиян. Мы все еще поддерживаем контакт», — заявил Тардиф. Он добавил, что все будут счастливы, когда команды России и Белоруссии вернутся на международную арену.

21 января IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов. Совет организации принял такое решение «по соображениям безопасности».

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальные команды пропускают все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиады.