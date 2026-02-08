Новорожденных в России начнут проверять еще на два наследственных заболевания

В России новорожденных с 1 апреля начнут проверять еще на два наследственных заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев, его слова приводит РИА Новости.

В мониторинг включат Х-сцепленную адренолейкодистрофию — нейрометаболическое заболевание, поражающее нервную систему и надпочечники.

Помимо этого, проверять также будут дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Он приводит к нарушению синтеза дофамина и серотонина, за чем следует снижение мышечного тонуса, двигательные нарушения и общая задержка развития.

Ранее стало известно, что власти в России захотели разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга, который предстоит пройти будущим родителям при планировании беременности.