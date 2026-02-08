Американцы одной фразой оценили борщ от российского космонавта

Космонавт Роскосмоса Федяев угостил борщом американских коллег по миссии Crew-12

Русским борщом угостил американских астронавтов космонавт Роскосмоса Андрей Федяев накануне старта к Международной космической станции (МКС) с миссией Crew-12. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского космонавта, он приготовил традиционное русское блюдо — борщ — «для своей команды и для тех, кто нас поддерживает». Астронавт Джессика Меир, являющаяся командиром экипажа, оценила усилия Федяева одной фразой: «Очень вкусно».

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС ожидается не ранее 11 февраля. Вместе с Федяевым на орбитальную станцию отправятся американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

«Роскосмос» заявил, что Федяев завершил предстартовую подготовку в США.