Путешествия
13:34, 8 февраля 2026Путешествия

Поездка в зоопарк Таиланда закончилась для пары российских туристов в реанимации

В Таиланде российская пара захотела посмотреть на львов и попала в реанимацию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде супружеская пара из России попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, туристы из Норильска хотели посмотреть на львов в открытом зоопарке Кхао Кхео. По дороге из Паттайи в Сирачу их сбил грузовик. У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза, его 35-летняя супруга в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Для транспортировки туристов на носилках необходимо выкупить 12 мест, и друзья уже начали сбор средств, чтобы покрыть расходы.

Ранее сообщалось о массовом отравлении туристов в Таиланде из-за льда в напитках.

