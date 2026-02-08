Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала кадры видеонаблюдения с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Их публикует РИА Новости.

На записи видно, как киллер заходит в жилой комплекс, после нападения бросает пистолет в сугроб, а затем скрывается с места на общественном транспорте.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ установила личность стрелявшего.