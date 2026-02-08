Раскрыты подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева

Зинаида Серебрицкая, которую назвали пособницей покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, работала в клининге в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, в июле 2025 года женщина выставила на продажу свой дом в селе Хорошее под Славяносербском в Луганской народной республике. Незадолго до покушения она писала в чат дома, в котором жил Алексеев, и пыталась узнать код от домофона.
Женщине удалось скрыться на территории Украины после преступления.
Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.
Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, были установлены его сообщники.