Раскрыты подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Зинаида Серебрицкая, которую назвали пособницей покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, работала в клининге в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в июле 2025 года женщина выставила на продажу свой дом в селе Хорошее под Славяносербском в Луганской народной республике. Незадолго до покушения она писала в чат дома, в котором жил Алексеев, и пыталась узнать код от домофона.

Женщине удалось скрыться на территории Украины после преступления.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, были установлены его сообщники.

