Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 8 февраля 2026Россия

Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Под Красным Лиманом российские военные уничтожили большую часть техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, российские бойцы закрепились на окраинах города сразу с трех направлений и ведут зачистку.

Сообщается, что за полгода Вооруженные силы России добыли около 400 единиц военной техники противника. Украинская сторона пытается наладить логистику с помощью возведения мостов над рекой Северский Донец, но российские военные оперативно отрабатывают по инженерной технике ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

    Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

    Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

    В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok