10:55, 8 февраля 2026Силовые структуры

СК установили украинское происхождение стрелявшего в генерала Алексеева мужчины

СК: Стрелявший в генерала Алексеева Корба является уроженцем Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Стрелявший в заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба является уроженцем Тернопольской области Украины. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Установлена личность исполнителя, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Это уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ Любомир Корба 1960 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Исполнителя доставили в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в результате мер, принятых оперативными сотрудниками российских силовых ведомств и компетентными органами ОАЭ. В СК также отметили, что Корба прибыл в Москву для совершения теракта в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

Ранее ФСБ России сообщала, что работа по делу о покушении на Алексеева продолжается. В настоящее время силовики устанавливают и разыскивают организаторов покушения.

