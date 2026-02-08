Со звезды «Один дома» сняли обвинения в склонении к проституции

Прокуратура сняла обвинения с актера Стерна из фильма «Один дома», дело закрыто

Прокуратура округа Вентура в США сняла обвинения со звезды фильма «Один дома» Дэниела Стерна. Об этом пишет «Пятый канал».

Представитель офиса окружного прокурора пояснил, что дело было закрыто по стандартной процедуре для подобных случаев. Актер прошел специальный курс, после чего обвинение в склонении к проституции было отклонено. Его адвокат Блэр Бер подтвердил закрытие дела и отметил, что решение было ожидаемым. По его словам, защита полностью удовлетворена итоговым решением по делу.

В январе стало известно, что Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Он лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года.

Инцидент произошел в декабре 2025-го, актер находился в отеле в Калифорнии и хотел договориться с проституткой о совместном времяпрепровождении. В планы Стерна вмешалась полиция, его обвинили в склонении в проституции. Сообщалось, что звезде «Один дома» предъявили обвинения, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 1000.