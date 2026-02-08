Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:55, 8 февраля 2026Культура

Со звезды «Один дома» сняли обвинения в склонении к проституции

Прокуратура сняла обвинения с актера Стерна из фильма «Один дома», дело закрыто
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Araya Diaz / Getty Images for WGN America

Прокуратура округа Вентура в США сняла обвинения со звезды фильма «Один дома» Дэниела Стерна. Об этом пишет «Пятый канал».

Представитель офиса окружного прокурора пояснил, что дело было закрыто по стандартной процедуре для подобных случаев. Актер прошел специальный курс, после чего обвинение в склонении к проституции было отклонено. Его адвокат Блэр Бер подтвердил закрытие дела и отметил, что решение было ожидаемым. По его словам, защита полностью удовлетворена итоговым решением по делу.

В январе стало известно, что Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Он лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года.

Инцидент произошел в декабре 2025-го, актер находился в отеле в Калифорнии и хотел договориться с проституткой о совместном времяпрепровождении. В планы Стерна вмешалась полиция, его обвинили в склонении в проституции. Сообщалось, что звезде «Один дома» предъявили обвинения, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 1000.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Лукашенко

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Лавров процитировал Высоцкого

    Глава МИД Украины жестко высказался о Донбассе и Крыме

    В стране ЕС назвали главное препятствие к миру на Украине

    На Украине оставшиеся без света жители перекрыли дорогу

    Экс-премьер Украины сделал заявление об энергетическом кризисе в стране

    Российский саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде

    Зеленский рассказал о спасении Украины от темноты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok