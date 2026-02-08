Реклама

Бывший СССР
06:57, 8 февраля 2026Бывший СССР

Солдаты ВСУ на запорожском направлении почувствовали себя брошенными

ТАСС: Морально-психологическое состояние солдат ВСУ ухудшилось
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении находятся в плохом морально-психологическом состоянии. Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, бойцы чувствуют себя брошенными своим командованием.

Как сообщил собеседник агентства, все чаще украинские солдаты на этом направлении сдаются в плен. Однако связано это не только с морально-психологическим состоянием, но и с быстрым продвижением российских войск. «Украинские военные чувствуют себя брошенными командованием и понимают, что сдаться намного безопаснее, чем пытаться отойти на запасные позиции и пытаться их удержать», — рассказал он.

Представитель силовых структур пояснил, что такая ситуация сложилась как на ореховском, так и на гуляйпольском участке. Там ВСУ еще предпринимают попытки контратаковать, однако все они заканчиваются неудачами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России добиваются наибольших успехов на запорожском фронте и западе ДНР.

