Экономика
17:54, 8 февраля 2026Экономика

Стали известны подробности о самозапрете на азартные игры для россиян

ТАСС: Самозапрет на азартные игры в России можно будет снять только через год
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россияне, которые поставят себе самозапрет на азартные игры, смогут снять его не ранее чем через год. Об этом говорится в тексте нововведений, передает ТАСС.

«Физическое лицо вправе направить в единый регулятор азартных игр заявление об исключении информации о нем из перечня не ранее чем через 12 месяцев со дня включения», — говорится в документе.

В свою очередь,зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов сообщил агентству, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он отметил, что тотализаторам и букмекерским конторам будет запрещено принимать ставки, заключать пари и брать деньги от граждан с самозапретом.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что инициатива о легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные вопросы.

