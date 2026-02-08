Реклама

Стало известно предполагаемое наказание для исполнителей покушения на генерала Алексеева

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пожизненное лишение свободы грозит исполнителям покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастнику Виктору Васину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Им обоим предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал собеседник.

Утром 6 феврался в московском доме на Волоколамском шоссе произошло покушение на Алексеева. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле. Неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся с места преступления.

8 февраля Следственный коммитет России сообщил, что срелявший во Владимира Алексеева Любомир Корба является уроженцем Тернопольской области Украины.

