Журналист Боуз рассказал о мобилизующих украинцев головорезах Зеленского

Головорезы президента Украины Владимира Зеленского подвергают украинцев насильственной мобилизации. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался ирландский журналист Чей Боуз.

«Ежедневный хаос в разрушенной Украине. Жестокое столкновение мирных жителей, спасающих человека, похищенного головорезами Зеленского. Это "свободная Европа", по мнению Евросоюза и НАТО», — написал он.

Так он прокомментировал видеоролик, где сотрудники ТЦК пытаются затолкнуть мужчину в микроавтобус, избивая его. Прохожим удалось спасти человека.

Ранее в связи с принудительной мобилизацией на Украине высказала озабоченность Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в украинскую армию.