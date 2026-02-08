Реклама

В Финляндии раскритиковали требование Зеленского по России

Мема: Зеленский должен перестать призывать оказывать давление на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать призывать Запад оказывать давление на Россию, поскольку эта тактика неэффективна.. Такую точку зрения высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что Зеленский призывает НАТО вмешаться в украинский конфликт, а также считает, что давление поможет заставить Россию сесть за стол переговоров.

«Дипломатия, построенная на давлении, заведомо обречена на провал, ведь после всех его выступлений и недавней попытки атаки на президентскую резиденцию [президента России Владимира] Путина он потерял всякое доверие», — подчеркнул политик.

Он также обратил внимание, что Зеленский требует от мира не закрывать глаза на удары России по Украине, но при этом хочет, чтобы действия Киева оставались незамеченными.

По мнению депутата, украинском лидеру следует отправиться на переговоры в Москву, поскольку дипломатия принесет Киеву намного больше, чем надменность.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с попугаем из-за призывов усилить давление на Россию. Он указал, что требования украинского президента не приводят к желаемому результату, а давление усиливается лишь против украинских войск.

