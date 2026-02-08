В гарантиях безналичного расчета при сделках с недвижимостью усомнились

Русяев: Безналичный расчет не спасает покупателя от потери квартиры

Безналичный перевод при покупке квартиры снимает некоторые риски и оставляет банковский след в виде выписок и платежных поручений, но не защищает от потери недвижимости, считает бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в России захотели ввести безналичный расчет при сделках с недвижимостью. О грядущем законопроекте рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Русяев отметил, что основная проблема последних лет связана не столько с формой передачи денег, сколько с оспариванием самой сделки по продаже недвижимости. Когда суд идет навстречу продавцу квартиры и признает договор недействительным, безналичный расчет сам по себе не спасает покупателя от потери недвижимости, отметил он.

«Деньги проще отследить, да, но вернуть их у продавца, который уже потратил все, бывает практически невозможно. Именно поэтому параллельно в Госдуму внесен законопроект о так называемом периоде охлаждения: регистрация перехода права собственности происходит не ранее чем через семь дней после подписания договора, а деньги продавец получает только после завершения регистрации. Расчет предлагается вести через аккредитив или защищенный счет», — объяснил Русяев.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе запрет наличных убирает «кассовые» риски и улучшает доказательную базу. Полноценная защита возникает только тогда, когда деньги блокируются до регистрации перехода права и у сторон есть время на проверку чистоты сделки, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать купить запись обмана певицы Ларисы Долиной. За файл они просят от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей).