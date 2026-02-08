Реклама

Экономика
13:08, 8 февраля 2026Экономика

В России захотели ввести безналичный расчет при сделках с недвижимостью

Никита Абрамов
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В России захотели ввести безналичный расчет при сделках с недвижимостью. О грядущем законопроекте рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

«Есть предложение, связанное со случаем [певицы Ларисы] Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — сказал он.

По его словам, законопроект будет учитывать интересы граждан, так как схем обмана при наличном расчете больше не будет. Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать купить запись обмана певицы Ларисы Долиной. За файл они просят от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей).

