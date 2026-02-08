Пока Украина продолжает воевать, опасность для Европы не настолько велика, как в случае прекращения конфликта с Россией. Об этом заявил бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в беседе с Tagesspiegel.
По его словам, пока что Россия сосредоточена на конфликте с Украиной, но после заключения мирного соглашения ситуация якобы может измениться.
«В этом случае Владимир Путин сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге будет расти», — высказался Ишингер.
По мнению бывшего дипломата, в случае прекращения военных действий усилится угроза непосредственно для Германии. Ишингер считает, что прекращение огня должно сопровождаться существенным сокращением военного контингента в западных регионах России.
Ранее немецкая Berliner Zeitung отметила, что Европа переживает раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным.