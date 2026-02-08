Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 8 февраля 2026Мир

В Германии заявили об отсутствии опасности для Европы во время украинского конфликта

Экс-дипломат ФРГ Ишингер: Пока Киев воюет, опасность для Европы невелика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пока Украина продолжает воевать, опасность для Европы не настолько велика, как в случае прекращения конфликта с Россией. Об этом заявил бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в беседе с Tagesspiegel.

По его словам, пока что Россия сосредоточена на конфликте с Украиной, но после заключения мирного соглашения ситуация якобы может измениться.

«В этом случае Владимир Путин сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге будет расти», — высказался Ишингер.

По мнению бывшего дипломата, в случае прекращения военных действий усилится угроза непосредственно для Германии. Ишингер считает, что прекращение огня должно сопровождаться существенным сокращением военного контингента в западных регионах России.

Ранее немецкая Berliner Zeitung отметила, что Европа переживает раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

    СК раскрыл находку на месте покушения на генерала Алексеева

    С посольства Украины в Москве взыскали многомиллионные долги за электроэнергию

    Над российским регионом сбили 28 украинских беспилотников

    СК установили украинское происхождение стрелявшего в генерала Алексеева мужчины

    Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

    Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok