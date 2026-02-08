Мирошник: Зеленский продолжит морозить украинцев, чтобы выклянчивать деньги

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит морозить жителей республики, чтобы выклянчить больше денег у Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что, пока у Киева остается в руках возможность перераспределения электроэнергии, она будет направляться на военное производство. Население при этом будет снабжаться по остаточному принципу.

«Более того, и [министр иностранных дел Украины Андрей] Сибига, и Зеленский готовы морозить свое население ровно столько, сколько будет нужно, если они учуют, что под сурдинку этой рукотворной трагедии можно выманить еще денег из карманов европейских налогоплательщиков и еврофондов», — сказал Мирошник.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране.