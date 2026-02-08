В России предложили ограничить бездетным доступ к порносайтам

Буцкая предложила давать доступ к сайтам для взрослых только при наличии детей

В России предложили давать доступ к порносайтам только при наличии детей. Такую идею высказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в Telegram-канале журналиста Наталии Троицкой.

Буцкая заявила, что у подростков идет буйство гормонов и им просто необходимо заниматься сексом. «Если они им не занимаются, видимо, есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются, это сайты для взрослых», — заявила депутат.

По ее мнению, следует поразмыслить над тем, как поступить с этими сайтами. В качестве одного из решений она предложила ограничить бездетным доступ к порносайтам. «Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — заявила Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет как минимум на выходные или на неделю, чтобы они отдыхали. По его мнению, на 70 процентов интернет используется во вред здоровью.