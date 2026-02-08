Реклама

07:30, 8 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали ввести оплачиваемые выходные дни для родителей школьников

Депутат Чернышов призвал ввести оплачиваемые выходные для родителей школьников
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России предложили ввести дополнительные меры поддержки работающим родителям школьников в виде трех оплачиваемых выходных дней для посещения детских мероприятий. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым главе Минтруда Антону Котякову. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Чернышов отметил, что непосредственное участие родителей в школьной жизни ребенка является ключевым фактором его успеваемости, социальной адаптации и эмоционального благополучия. При это, по его словам, многие родители вынуждены использовать дни отпуска за свой счет или брать отгулы, что создает сложности в отношениях с работодателем и ведет к потере в заработной плате.

«Прошу рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне права каждого работающего родителя (законного представителя) на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году для участия в школьных событиях и мероприятиях своего ребенка. Данные дни могут быть использованы для посещения родительских собраний, утренников, спортивных праздников, творческих конкурсов, дней открытых дверей и иных значимых событий в жизни школьника, предусмотренных образовательной программой или планом воспитательной работы школы», — говорится в документе.

Парламентарий добавил, что четкое законодательное регулирование упростит кадровое делопроизводство для работодателей, создаст единый и справедливый подход для всех сотрудников, имеющих детей школьного возраста.

Ранее в России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым

