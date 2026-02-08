Депутат Госдумы Шеремет сравнил Украину с островом Эпштейна

Владимир Зеленский превращает Украину в прототип острова американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский, подстрекаемый коллективным Западом, фактически саботирует мирные переговоры своими провокационными заявлениями, пытаясь тем самым превратить страну в прототип острова Эпштейна, где царит беззаконие и произвол», — пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что Украина только вместе с Россией сможет развиваться в качестве правового и мирного государства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. До этого в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail.