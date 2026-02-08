Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 8 февраля 2026Россия

В России сравнили Украину с островом Эпштейна

Депутат Госдумы Шеремет сравнил Украину с островом Эпштейна
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Киев

Киев . Фото: Efrem Lukatsky / AP

Владимир Зеленский превращает Украину в прототип острова американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский, подстрекаемый коллективным Западом, фактически саботирует мирные переговоры своими провокационными заявлениями, пытаясь тем самым превратить страну в прототип острова Эпштейна, где царит беззаконие и произвол», — пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что Украина только вместе с Россией сможет развиваться в качестве правового и мирного государства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. До этого в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Раскрыты предварительные результаты парламентских выборов в Японии

    В России сравнили Украину с островом Эпштейна

    Участница покушения на генерала Алексеева похвасталась богатой жизнью

    Терапевт перечислил веские причины отказаться от кофе

    Орбан рассказал о предложении президента США напасть на соседнюю страну

    Появились подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране товарные знаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok