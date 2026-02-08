Реклама

В России заметили серые поставки техники Apple с Украины

Shot: Технику Apple стали завозить в Россию из-за падения спроса на Украине
Екатерина Улитина
На российском рынке заметили технику Apple, завезенную с Украины. Подробности серой схемы раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в России стали продаваться айфоны и макбуки со стикером «Apple Украина» на коробке. По данным издания, такие товары на 5-7 тысяч дешевле, чем поставляемые из других стран, на макбуки разница в цене может достигать 15 тысяч.

Telegram-канал отмечает, что поставки начались из-за падения спроса на Украине. Якобы для того, чтобы найти новый рынок сбыта, украинские продавцы стали завозить ее в Россию. По их данным, сначала технику вывозят в Польшу, а затем через Беларусь привозят в Россию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом из-за ее требования запретить импорт российской электроэнергии. По его мнению, лидеры Украины подстрекают Брюссель отключить Венгрии дешевую электроэнергию из России.

