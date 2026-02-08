Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 8 февраля 2026Бывший СССР

Захарова назвала нацистами обвинивших литовскую певицу в использовании русских мотивов

Захарова назвала уродливыми нацистами «отменяющих» в Литве певицу Йесику
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Йесика Шивокайте

Йесика Шивокайте. Кадр: OpenPlay / YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения литовской певицы Йесики Шивокайте в использовании русских мотивов в песнях. Пост появился в Telegram-канале дипломата.

«Литовскую певицу Йесику Шивокайте, которая поет литовские песни на литовском языке, обвинили в том, что... мелодии у нее слишком славянские, да и вообще в музыке можно услышать... русские мотивы», — написала она.

Захарова заявила, что в том, что Йесика «чересчур славянка», ее обвинил советско-литовский певец Эгидиус Сипавичус. В свою очередь, бывший директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте заявил, что Йесика «представляет славянскую традицию».

Представитель МИД напомнила, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка, а также назвала «отменяющих» Йесику уродливыми нацистами.

Ранее начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Стало известно об ударе ВС России по аэродрому в Полтавской области

    На Украине снова произошло землетрясение

    Французский лыжник извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде

    В сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци

    Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании

    Захарова назвала нацистами обвинивших литовскую певицу в использовании русских мотивов

    Выстрелы в спину генералу ГРУ в Москве назвали политическим жестом Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok