Захарова назвала уродливыми нацистами «отменяющих» в Литве певицу Йесику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения литовской певицы Йесики Шивокайте в использовании русских мотивов в песнях. Пост появился в Telegram-канале дипломата.

«Литовскую певицу Йесику Шивокайте, которая поет литовские песни на литовском языке, обвинили в том, что... мелодии у нее слишком славянские, да и вообще в музыке можно услышать... русские мотивы», — написала она.

Захарова заявила, что в том, что Йесика «чересчур славянка», ее обвинил советско-литовский певец Эгидиус Сипавичус. В свою очередь, бывший директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте заявил, что Йесика «представляет славянскую традицию».

Представитель МИД напомнила, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка, а также назвала «отменяющих» Йесику уродливыми нацистами.

Ранее начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора.