Зеленский анонсировал на февраль начало производства украинских дронов в стране НАТО

Зеленский: Украина начнет производство собственных дронов в ФРГ до конца февраля

Украина начнет производство собственных дронов в ФРГ до конца февраля. О старте сборки украинских дронов в стране НАТО сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что 2026 год будет для Украины «годом инвестиции в технологии». По его словам, речь идет о дронах, которые, являются большой индустрией для страны.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал работу украинской противовоздушной обороны (ПВО) после российского удара по объектам энергетики.