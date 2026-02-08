Реклама

17:55, 8 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал на февраль начало производства украинских дронов в стране НАТО

Зеленский: Украина начнет производство собственных дронов в ФРГ до конца февраля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина начнет производство собственных дронов в ФРГ до конца февраля. О старте сборки украинских дронов в стране НАТО сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что 2026 год будет для Украины «годом инвестиции в технологии». По его словам, речь идет о дронах, которые, являются большой индустрией для страны.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал работу украинской противовоздушной обороны (ПВО) после российского удара по объектам энергетики.

