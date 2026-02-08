Реклама

21:13, 8 февраля 2026

Зеленский признал один факт об украинцах

Зеленский: Вернуть украинцев флагами и призывами не получится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Igor Jakubowski / IMAGO / Global Look Press

Владимир Зеленский признал один факт об украинцах — по его словам, их не получится вернуть на родину одними флагами и призывами. Об этом он заявил в ходе выступления перед студентами Киевского авиационного института, передает РИА Новости.

«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что на Украине «нет рабства».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина начнет производство собственных дронов в Германии до конца февраля. «Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — рассказал он.

