12:02, 8 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет

Зеленский сообщил, что ввел санкции против производителей российских ракет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел санкции против поставщиков комплектующих и производителей российских ракет. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, под ограничения Киева попали поставщики и производители из третьих стран. Украинский лидер не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь. Кроме того, отмечает Зеленский, санкции были введены против компаний, которые якобы обеспечивают оплату поставок такого рода комплектующих.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. По его словам, все активы российских организаций на территории Украины подлежат блокировке, а официальные визиты и переговоры отменяются.

