Бывшая жена Галицкого Алия перед смертью обвинила миллиардера в поддержке Киева

Бывшая жена экс-члена совета директоров «Альфа-банка», миллиардера Александра Галицкого Алия, которая, как утверждается, покончила с собой в ИВС, незадолго до гибели записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

В нем она, в частности, обвинила бывшего супруга в поддержке Украины и режима президента страны Владимира Зеленского, а также беспокоилась за детей.

Алия Галицкая рассказывала, что бывший муж настраивал детей против нее

Видео опубликовала журналист и общественник, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

На видео Алия заявила, что обращается к Путину «как к единственному», кто может помочь ей защититься от произвола Александра Галицкого. Она рассказала, что вышла замуж за него в 2010 году, у них родились две дочери, но она узнала, что Галицкий уже был женат, и решила развестись. «После этого у нас начались конфликты, угрозы физической расправы, а также уголовным преследованием. Опасаясь за себя и за своих дочерей, я была вынуждена записывать на диктофон и сохранять всю переписку», — поясняет женщина, передавая также слова Галицкого, что тот якобы «не будет считать денег, но сделает все, чтобы было по его», и чтобы «уголовное дело было доведено до конца».

Она также сообщила, что по решению суда дочери живут с отцом, также Галицкий подал еще один — на взыскание алиментов с нее, и добивается окончательного решения в пользу того, чтобы дети остались с ним. «Дискредитирует меня и рассказывает, какая я злая и плохая мама для своих дочерей. <…> Мои материнские права очень сильно ущемлены», — добавляла Галицкая.

Женщина рассказала, что перед Новым годом у нее якобы устраивали обыск полицейские без пояснения причин, объясняя это влиянием бывшего мужа, его связями и возможностями. «Я не могу конкурировать с его деньгами, но при этом тоже не могу молчать», — высказалась Алия.

Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Галицкая обвинила бывшего мужа в поддержке украинского режима

Женщина также, говоря о том, что Галицкий ездит с детьми в Европу, «пропагандирует европейский образ жизни, что не соответствует движению российской политики», а при детях говорит, что «он за Украину, а Зеленского считает героем, потому что он сражается с такой большой страной».

Мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, к целому народу, к нашей культуре, традициям, литературе. Алия Галицкая в видеообращении незадолго до гибели

Она также высказала опасение, что если Галицкий выиграет суд, он увезет дочерей в Европу. «Поэтому я на свой страх и риск говорю вам и призываю вас о помощи мне, пожалуйста. Прошу вас обратить внимание на мою проблему, на мой крик помощи и рассмотреть возможность всестороннего и объективного изучения моего дела», — сказала в заключении Алия.

Брак между Галицкими мог быть ненастоящим

Адвокат Александра Галицкого Анна Бутырина заявила накануне, что брак между ним и Алией якобы был «шуточным».

«Брака не было заключено на территории РФ. 15 лет назад в Лас-Вегасе больше в шутку был зарегистрирован брак, который никогда не был легализован на территории Российской Федерации», — заявила она, указав, что при этом перед подачей иска о разделе совместно нажитого имущества Алия по своей личной инициативе поменяла фамилию на Галицкую, и пыталась легализовать тот брак. Но в конце декабря он якобы был признан недействительным, добавила Бутырина.

Бывший адвокат Алии Рубен Маркарьян опроверг это, утверждая, что имелось официальное свидетельство американского штата Невада о заключении брака в 2010 году, а также было решение суда Калифорнии о разводе. «Все эти документы были представлены в суд», — добавил Маркарьян, говоря об иске Галицкого о взыскании алиментов и об определении места жительства детей, а также о встречном иске женщины. По словам юриста, оспаривание брака — это способ доказать, что совместно нажитого имущества не существовало.