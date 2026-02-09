Реклама

Наука и техника
10:45, 9 февраля 2026Наука и техника

Американские Abrams получат российские наработки

«Ростех»: Американские танки Abrams получат российские наработки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские танки Abrams получают российские наработки. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, американская сторона использует российские идеи и наработки в своих новых изделиях, в частности, всеракурсную динамическую защиту и способы снижения заметности. «Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя. Уверен, что и другие наши решения будут заимствовать», — добавил руководитель.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что российский танк Т-14 «Армата» — не технологический провал или «декоративный элемент», а скорее жертва войны нового типа и тупик в развитии.

Также в феврале тот же автор заявил, что российский Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле не потому, что он неуязвим, а потому, что он подходит для изнурительного боя.

    Обсудить
