Американские Abrams получат российские наработки

Американские танки Abrams получают российские наработки. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
По его словам, американская сторона использует российские идеи и наработки в своих новых изделиях, в частности, всеракурсную динамическую защиту и способы снижения заметности. «Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя. Уверен, что и другие наши решения будут заимствовать», — добавил руководитель.
Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что российский танк Т-14 «Армата» — не технологический провал или «декоративный элемент», а скорее жертва войны нового типа и тупик в развитии.
Также в феврале тот же автор заявил, что российский Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле не потому, что он неуязвим, а потому, что он подходит для изнурительного боя.