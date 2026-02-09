Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 9 февраля 2026Наука и техника

Миллиарды Android-смартфонов назвали опасными

Forbes: 40 % Android-смартфонов остались без обновлений — их опасно использовать
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: goldyg / Shutterstock / Fotodom

Более 40 процентов смартфонов на Android — миллиарды устройств — назвали опасными для использования. Об этом сообщает издание Forbes.

Авторы журнала сослались на диаграмму распределения Android, опубликованную Google. Оказалось, что актуальная операционная система (ОС) — Android 16 — установлена лишь на 7,5 процентах смартфонов. При этом Android 15 используется в 19,3 процентах устройств, Android 14 — 17,9 процентах, Android 13 — 13,9 процентах. Журналисты подчеркнули, что лишь эти четыре системы Google продолжает поддерживать.

В материале говорится, что лишь 58 процентов девайсов на Android продолжают получать новые функции и патчи безопасности. «40 процентов — более миллиарда пользователей, подверженных новым атакам и не имеющих возможности обновить свои телефоны с исправлениями», — заметили авторы.

Специалисты отметили, что перейти на новый смартфон необходимо, если он работает на Android 12 или более старой ОС и не может получить обновление до Android 13. Последнюю систему он назвали базовым минимум в 2026 году.

В начале февраля стало известно, что энтузиасты возродили популярный в 2010-х телефон Nokia N8. Специалисты написали для устройства операционную систему, добавили магазин приложений и фактически воскресили девайс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Онколог назвал главного виновника рака желудка

    Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok