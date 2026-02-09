Археолог-любитель нашел кольцо возрастом в тысячу лет

В Великобритании волонтер нашел на раскопках кольцо возрастом в тысячу лет

Пенсионер Джон Ральф, работавший волонтером на раскопках в поселении Бургхед, Великобритания, обнаружил редкое пиктское украшение, пролежавшее в земле не менее десяти веков. Об этом сообщает Popular Maechanics.

68-летний бывший инженер расчищал пол древнего сооружения, когда нашел сначала металлическую булавку, а затем заметил в земле кольцо со вставкой из граната. Профессор археологии Абердинского университета Гордон Нобл, руководящий раскопками, назвал находку невероятной, отметив, что сохранившихся пиктских колец известно крайне мало, и обычно они встречаются в намеренно спрятанных кладах. Поселение Бургхед, по мнению ученых, было важным центром власти пиктского королевства в период с 500 по 1000 год нашей эры.

В настоящее время артефакт возрастом в тысячу лет передан в Национальный музей Шотландии для дальнейшего изучения.

Пикты, чье название происходит от латинского «раскрашенные», были северными племенами, создавшими крупнейшее королевство в раннесредневековой Шотландии и успешно отразившими вторжения римлян и англов. Несмотря на военную мощь, этот народ таинственно исчез к концу первого тысячелетия, его поглотили гэлы.

