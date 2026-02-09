Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал одну деталь в Белом доме «экстазом для русской пропаганды»

Лебедев счел экстазом для русской пропаганды фото Трампа с Путиным в Белом доме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал новость о том, что президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, «экстазом для русской пропаганды». Об этой детали он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Говоря о том, что Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске в августе 2025 года, Лебедев заявил: «Для Трампа этот момент значительный, а для русской пропаганды — так это вообще просто такой экстаз, что сразу все растаяли».

В конце января стало известно, что президент США повесил в Белом доме снимок с Путиным. Снимок Трамп разместил в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с его резиденцией.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске состоялись 16 августа 2025 года. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия задержала три танкера. Суда перевозили «дешевую нефть из охваченных конфликтами регионов»

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Девушка случайно проглотила 17-сантиметровую ложку и описала ощущения

    Оружие для покушения на генерала Алексеева спрятали в Подмосковье

    Раскрыты подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    ВКС России получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике

    Стало известно о странностях в смерти российского подростка в бетономешалке

    Появилось расписание выступлений россиян на Олимпиаде на 9 февраля

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok