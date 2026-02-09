Реклама

Наука и техника
04:29, 9 февраля 2026Наука и техника

Apple увеличит батарею iPhone

Digital Chat Station: iPhone 18 Pro Max будет работать 2 дня на одной зарядке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Запланированный на осень iPhone 18 Pro Max получит рекордный аккумулятор на два дня работы. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

Специалист, ссылаясь на собственные источники в цепочке поставок, заявил, что iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью от 5100 до 5200 миллиампер-часов. Таким образом, емкость батареи по сравнению с 17 Pro Max увеличат на 100-200 миллиампер-часов.

Инсайдер обратил внимание, что увеличение батареи окажется не большим. Однако он отметил, что будущий флагман Apple получит процессор A20 Pro, который будет выделяться отменной энергоэффективностью. Из-за этого, вместе с увеличением аккумулятора, смартфон получит значительный апгрейд автономности.

Журналисты издания MacRumors отметили, что актуальный iPhone 17 Pro Max, по метрикам Apple, имеет автономность 39 часов. Они предположили, что время автономной работы 18 Pro Max составит не меньше двух суток, что станет рекордом для iPhone.

Ранее источники издания ZDNet Korea заявили, что Apple будет вынуждена поднять цены на iPhone из-за роста себестоимости корейских комплектующих.

