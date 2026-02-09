Реклама

Экономика
21:29, 9 февраля 2026Экономика

Новым хозяином дома Уолтера Уайта оказался стример с Twitch

Стример с Twitch купил дом из сериала «Во все тяжкие»
Виктория Клабукова

Фото: JRJfin / Shutterstock / Fotodom

Блогер Эдин Росс, известный своими стримами на популярном сервисе Twitch, стал новым хозяином дома, участвовавшего в съемках сериала «Во все тяжкие». Об этом Росс рассказал в одном из своих последних видео, опубликованных на платформе.

По итогам торгов стример стал обладателем дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Именно здесь, по сюжету, проживала семья Уолтера Уайта, учителя химии, ставшего на путь наркоторговли после постановки диагноза «рак легких». Дом был построен в 70-х и занимает 177 квадратных метров, где разместились четыре спальни и две ванные. Объект был выставлен на продажу в 2025 году за 4 миллиона долларов. Многие посчитали такой ценник завышенным. Для бывшей хозяйки дом стал обузой — к нему постоянно съезжались фанаты, чтобы повторить любимую сцену сериала и бросить на крышу пиццу.

Росс признался, что собирается один в один воссоздать интерьеры из сериала, без разрушений и переделок, но не превратит дом в пустой аттракцион для фанатов. В своем стриме блогер назвал новоприобретенный дом «памятником» и заявил о планах разделить право собственности актерами сериала. Росс обговаривает такую возможность с создателями «Во все тяжкие».

Ранее владельцами еще одного культового дома стали поклонники сериала «Очень странные дела». Его продали за 365 тысяч долларов.

