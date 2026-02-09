Бывшая невеста Лепса флиртовала с сыном Дубцовой

Аврору Кибу заподозрили во флирте с сыном Дубцовой Артемом на ее дне рождения

Бывшая молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба на своем дне рождения проводила много времени с сыном Ирины Дубцовой Артемом. На это обратил внимание Telegram-канал Super, который выложил их совместное видео с вечеринки.

Ролик был снят самим 19-летним Дубцовым на празднике, посвященном 20-летию Авроры. Девушка смотрит в камеру и тепло обнимает сына российской артистки.

Помимо него, на вечеринке также присутствовали рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и актриса Наталья Рудова. Ведущей праздника была Ксения Собчак, а на сцене выступали Севиль и Александр Ревва, которые, среди прочих, исполняли песни самого Григория Лепса. Народный артист РФ на мероприятие не приехал.

Накануне Лепс впервые дал комментарий после расставания с невестой Авророй Кибой. Отвечая на вопросы журналиста, он выругался в адрес девушек.