Культура
09:51, 9 февраля 2026Культура

Бывшая невеста Лепса флиртовала с сыном Дубцовой

Аврору Кибу заподозрили во флирте с сыном Дубцовой Артемом на ее дне рождения
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывшая молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба на своем дне рождения проводила много времени с сыном Ирины Дубцовой Артемом. На это обратил внимание Telegram-канал Super, который выложил их совместное видео с вечеринки.

Ролик был снят самим 19-летним Дубцовым на празднике, посвященном 20-летию Авроры. Девушка смотрит в камеру и тепло обнимает сына российской артистки.

Помимо него, на вечеринке также присутствовали рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и актриса Наталья Рудова. Ведущей праздника была Ксения Собчак, а на сцене выступали Севиль и Александр Ревва, которые, среди прочих, исполняли песни самого Григория Лепса. Народный артист РФ на мероприятие не приехал.

Накануне Лепс впервые дал комментарий после расставания с невестой Авророй Кибой. Отвечая на вопросы журналиста, он выругался в адрес девушек.

