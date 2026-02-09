Реклама

Из жизни
09:32, 9 февраля 2026Из жизни

Девушка случайно проглотила 17-сантиметровую ложку и описала ощущения

В Бельгии девушка случайно проглотила ложку и чувствовала ее между ребрами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница Бельгии несколько дней проходила с ложкой в животе из-за собаки. Свои ощущения она описала в интервью Jam Press.

По словам 28-летней Рэйми Амелинкс, ее проблемы начались с того, что она села на диван полакомиться йогуртом. Она засунула ложку в рот, чтобы освободить руки, и к ней на колени запрыгнула домашняя собака. От неожиданности Амелинкс запрокинула голову, и 17-сантиметровая ложка случайно провалилась ей в горло.

Девушка рассказала, что попыталась вытащить ложку изо рта, но та была уже слишком глубоко — предмет пришлось проглотить. По словам Амелинкс, сначала она чувствовала лишь стыд. Когда ее бойфренд пришел с работы, она не стала рассказывать ему о произошедшем.

Только после ужина, почитав статьи в интернете, девушка поняла, насколько все серьезно, и обратилась в больницу. Врачи сказали ей, что ложка слишком большая, поэтому не выйдет естественным путем, и назначили через пару дней гастроскопию.

По словам Амелинкс, по ночам она особенно остро чувствовала ложку внутри. Порой ей даже казалось, что предмет двигается между ее ребрами. «У меня был вздут живот, меня тошнило, я не могла есть, не чувствуя себя странно», — описала свое состояние она.

В конце концов врачи смогли вытащить ложку из желудка девушки на гастроскопии. По словам Амелинкс, это была болезненная процедура, но она была рада, что ей не пришлось ложиться под нож. Несмотря на жуткие воспоминания, девушка решила оставить ложку себе. Ее бойфренд планирует превратить столовый прибор в арт-объект.

Ранее сообщалось, что в городе Джайпур, Индия, врачи спасли 26-летнего мужчину, который проглотил девять инородных предметов. В его животе нашли семь зубных щеток и два гаечных ключа.

