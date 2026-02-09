Реклама

02:39, 9 февраля 2026Мир

Дмитриев оценил слова премьера Чехии о срыве переговоров по Украине

Дмитриев отметил заявление Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о срыве Великобританией переговоров об урегулировании конфликта на Украине в 2022 году. Об этом он высказался в соцсети X.

«Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года — до тех пор, пока Великобритания и [экс-премьер страны] Борис Джонсон не вмешались, чтобы сорвать его: "В этом конфликте был интерес"», — написал Дмитриев.

