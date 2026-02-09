Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:28, 9 февраля 2026Экономика

Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

Bloomberg: Электричество в Северной Европе подорожало до самого высокого уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Цены на электроэнергию в странах Северной Европы подскочили до самого высокого уровня с момента пика энергетического кризиса в конце 2022 года. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные биржи Nord Pool.

Причиной такой динамики стали сильные морозы, которые привели к скачку спроса, а также слабый ветер, из-за которого сократились поставки. Как следствие, на 10 февраля цены на электроэнергию выросли на 6,8 процента, до 158,53 евро за мегаватт-час. По данным агентства, выработка ветровой энергии в регионе составляет примерно треть от нормального уровня.

Подчеркивается, что с середины января в скандинавских странах установилась необычно холодная погода, и до конца февраля признаков улучшения практически не предвидится.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40 процентов. Виновником такого развития событий эксперты называют скверные погодные условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

    Подвижной состав на МЦД полностью обновили

    Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok