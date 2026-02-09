Реклама

Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

В Москве суд арестовал фигуранта дела экс-замминистра ДНР Прудникова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал соучредителя субподрядной строительной компании «Технострой» Виталия Прудникова, который является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас он находится в столичном СИЗО. Прудникова отозвали из зоны спецоперации (СВО).

По версии следствия, в период руководства в 2021 — 2022 годах АО «Военно-строительная компания» Мерваезова вместе с сообщниками выводила деньги при заключении контрактов на строительство. Общий ущерб от мошеннических действий оценили в 4 миллиарда 126 миллионов рублей.

В июле 2024 года Прудников первый раз уезжал на СВО, где был пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования. Осенью 2025 году его этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами и предъявления новых обвинений. Позднее сообщалось, что он снова находится в зоне СВО.

