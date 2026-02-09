Галкин опубликовал фото из Москвы

Юморист Максим Галкин опубликовал архивное детское фото, сделанное в Москве

Известный юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) показал архивные детские фотографии. Черно-белые снимки были опубликованы на его странице в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На первом фото Галкин запечатлен в шубе и шапке на улице зимой. На втором снимке он держит за руку отца, рядом с ними стоит его мать и еще одна женщина.

В подписи к посту юморист уточнил, что первый снимок был сделан на Пушкинской площади в Москве, а второй — в Германии.

Ранее сообщалось, что Галкин оказался в центре внимания из-за нового имиджа. Пользователи сети провозгласили артиста новым секс-символом.

Перед этим был раскрыт райдер Галкина. В нем, в частности, обнаружили несколько видов пирожков, горчицу и хрен.