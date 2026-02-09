Реклама

16:46, 9 февраля 2026

Иран поставил США условие для снижения уровня обогащения урана

Иран выразил готовность понизить уровень обогащения урана при отмене санкций
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Иран готов снизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана в ответ на отмену санкций со стороны США. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, сообщает агентство Tasnim.

«Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции», — сказал Эслами, комментируя возможные шаги в ядерной сфере.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Аракчи отметил, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, подчеркнул дипломат, Исламская Республика ответит силой.

