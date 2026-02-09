Истребители вылетели навстречу пассажирскому самолету из-за террористической угрозы

PYOK: Самолет Wizz Air подал сигнал о террористической угрозе по пути в Израиль

Израиль поднял в небо два военных самолета после сообщения о террористической угрозе на борту приближающегося пассажирского рейса из Великобритании. Об этом сообщил портал PYOK.

7 февраля Airbus A321 авиакомпании Wizz Air, в котором находилось до 239 пассажиров, по пути в Тель-Авив подал сигнал срочности из-за проблем с безопасностью. Истребители вылетели навстречу лайнеру и перехватили его у побережья Средиземного моря. В сопровождении воздушное судно приземлилось в аэропорту Бен-Гурион.

На месте правоохранительные органы узнали, что опасности для жизни клиентов компании не было. Причиной полномасштабной тревоги стал розыгрыш. Выяснилось, что на одном из телефонов во время полета появилась частная сеть Wi-Fi с названием на арабском языке «Террористическая». Смартфон перед отправлением своим родителям отдал сын ультраортодоксальной пары. Супруги утверждают, что их родственник не знал о частном Wi-Fi. Расследование продолжается.

