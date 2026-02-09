Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 9 февраля 2026Путешествия

Истребители вылетели навстречу пассажирскому самолету из-за террористической угрозы

PYOK: Самолет Wizz Air подал сигнал о террористической угрозе по пути в Израиль
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Израиль поднял в небо два военных самолета после сообщения о террористической угрозе на борту приближающегося пассажирского рейса из Великобритании. Об этом сообщил портал PYOK.

7 февраля Airbus A321 авиакомпании Wizz Air, в котором находилось до 239 пассажиров, по пути в Тель-Авив подал сигнал срочности из-за проблем с безопасностью. Истребители вылетели навстречу лайнеру и перехватили его у побережья Средиземного моря. В сопровождении воздушное судно приземлилось в аэропорту Бен-Гурион.

Материалы по теме:
«Здесь кромешный ад» Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
«Здесь кромешный ад»Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
10 октября 2023
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

На месте правоохранительные органы узнали, что опасности для жизни клиентов компании не было. Причиной полномасштабной тревоги стал розыгрыш. Выяснилось, что на одном из телефонов во время полета появилась частная сеть Wi-Fi с названием на арабском языке «Террористическая». Смартфон перед отправлением своим родителям отдал сын ультраортодоксальной пары. Супруги утверждают, что их родственник не знал о частном Wi-Fi. Расследование продолжается.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    США назвали угасающей империей

    В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

    Легендарные мотоциклы Jawa получили ОТТС в России

    Раскрыто реальное состояние системы ПВО Украины

    Жители московского ЖК слушали сирену 10 часов

    Влияние западных санкций на теневую занятость в России оценили

    В МИД назвали колхозной политику Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok