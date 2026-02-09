Изуродовавшая россиянок косметолог попала под уголовное дело

В отношении косметолога из Махачкалы возбудили уголовное дело

В отношении косметолога из Махачкалы, которая изуродовала клиенток, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет России заинтересовался историей россиянки, которая после операции косметолога в августе 2025 года получила серьезный вред здоровью. Выяснилось, что жалобы имеют и другие клиентки.

Косметолог проводила серьезные операции с 2023 года, однако не имела лицензии и медицинского образования. Консультации она вела онлайн по фото, а в первую же очную встречу проводила операции. Одна из пострадавших заплатила 408 тысяч рублей за коррекцию фигуры. Операция проходила в частном доме. Девушка потеряла сознание на стадии наркоза из-за слишком большой дозы и пришла в себя только через сутки. Через несколько дней у нее начался некроз тканей и гнойное воспаление.

