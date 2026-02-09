Реклама

Лавров указал на лицемерие Трампа в отношении России

Лавров: Администрация Трампа не оспаривает санкции против РФ, введенные Байденом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не отказывается от санкций против России, которые были введены при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, его текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Замечу, что при всех высказываниях администрации Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Байденом войну на Украине, (...) и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия. Все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что нынешние власти США в апреле 2025 года продлили действие указа 14024, посвященного санкциям против России.

«Так и записано – "в связи с враждебным поведением России в области внешней политики". В качестве примеров приводится вмешательство в выборы США (то, против чего президент Трамп ежедневно выступает, категорически отвергая все это) и нарушение международного права, прав человека. Чего там только нет», — отметил глава МИД.

По мнению министра, подобные действия администрации являются «байденовщиной» чистой воды, которую она сама при этом отвергает. Лавров также указал на то, что осенью 2025 года США ввели новые санкции против российского нефтяного сектора «уже через пару недель после хорошей встречи» Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

5 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона заготовлен «крупнейший» пакет санкций против Москвы, введение которого зависит от хода переговоров по Украине.

