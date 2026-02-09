Реклама

Экономика
14:54, 9 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали резкую перемену погоды

Синоптик Шувалов: 20-градусный мороз в столичном регионе сменится волной тепла
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

До конца недели 20-градусные морозы в Москве и области сменятся волной тепла. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам синоптика, умеренные морозы сохранятся до среды, 11 февраля. Столбики термометров покажут от минус 13 до минус 15 градусов Цельсия — это на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Пик морозов придется на ночь со вторника на среду, подчеркнул Шувалов.

«По области может быть и ниже минус 20 градусов. Но это местами. А далее будет подъем теплого сектора циклона с юга. Сперва он принесет снегопады с количеством осадков 5-8 сантиметров», — уточнил метеоролог.

Днем в четверг, 12 февраля, воздух уже прогреется до минус 2 градусов, а в пятницу — до нуля градусов Цельсия. «В субботу и воскресенье, скорее всего, температура воздуха будет составлять ноль — плюс 2 градуса», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что первая оттепель 2026 года в Москве начнется в пятницу, 13 февраля.

